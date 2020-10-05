Москва, 5 октября, 2020, 12:20 — ИА Регнум. Школы Москвы переведут на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса. Об этом сообщили 5 октября в Министерстве просвещения РФ, передаёт «Интерфакс».

Mos.ru Удаленное образование

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Отмечается, что решение принято из-за роста количества заболеваний коронавирусной инфекцией.

Заместитель министра Виктор Басюк рассказал, что переходят на «удалёнку» в трёх регионах.«У нас есть информация и мы ее проверяем сегодня — это Сахалин, Ульяновская область. И точно подтверждённая информация — это Москва», — цитирует агентство слова Басюка.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 октября московские школьники находятся на двухнедельных каникулах.