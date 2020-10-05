Киев, 5 октября, 2020, 11:45 — ИА Регнум. На Украине эксперты сегодня, 5 октября, обсуждают заявление премьер-министра страны Дениса Шмыгаля о том, что уже через пятнадцать лет в стране не будет возможности выплачивать пенсии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

В частности, политолог Руслан Бортник считает соответствующее заявление Шмыгаля ошибкой.

«Премьер-министр не может делать заявления о том, что через 15 лет пенсий не будет. Потому что уже сейчас это демотивирует молодых людей платить налоги», — заявил эксперт.

По его словам, именно глава правительства должен делать все, чтобы такого не случилось.

«Такое впечатление, что позитивные прогнозы у власти закончились… и решили брать страхом и глупостью», — заявил Бортник, напомнив, что еще недавно официальный Киев вовсю заявлял о 40% роста ВВП страны и 500 тыс. новых рабочих мест.

ИА REGNUM напоминает, что Шмыгаль в своей лекции в одном из университетов Львова заявил, что в связи с демографической ситуацией на Украине на одного трудоспособного жителя будет приходиться два пенсионера, а для содержания пенсионеров придется в два раза увеличить налоги, что, является невозможным.

«Мы не сможем через лет пятнадцать платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика», — пояснил он.