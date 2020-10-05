Орск, Оренбургская область, 5 октября, 2020, 11:07 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области 5 октября состоялось торжественное открытие онкодиспансера. В церемонии принял участие глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, главный онколог страны Андрей Каприн, губернатор Денис Паслер сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Михаил Мурашко подчеркнул, что, несмотря на пандемию, строительство онкоцентра завершилось в 2020 году. Стоит отметить, что, согласно дорожной карте, ввод объекта планировался в апреле 2020 года, затем был отсрочен на июль. В итоге открытие состоялось в начале октября.

На мероприятии присутствовал и бывший губернатор Юрий Берг. Он сообщил, что в 1990-е годы являлся заместителем главы Орска по социальным вопросам и был назначен ответственным за стройку, согласно первому распоряжению о реализации проекта. Берг подчеркнул, что старался выполнить распоряжение.

Напомним, что онкодиспансер вошел в перечень долгостроев. Объект начали строить в 1993 году. Из-за проблем с финансированием строительство заморозили на долгие годы. В 2016 году сдали первую очередь проекта — радиологический корпус. Сегодня диспансер начал работать в полную мощность.

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Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что онкологическая заболеваемость остаётся актуальным вопросом для региона. В рамках нацпроекта на онкологию в России выделена беспрецедентная сумма — почти 200 млрд рублей.

Федеральный министр напомнил, что 5 октября медики отмечают профессиональный праздник: «Сегодня Международный день врача. Позвольте поздравить врачебное сообщество с этим праздником и, конечно же, пожелать профессиональных успехов, чтобы врачебная звезда всегда сопровождала во всех начинаниях».