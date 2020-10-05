Ярославль, 5 октября, 2020, 10:38 — ИА Регнум. В Ярославской области скончался ещё один заболевший COVID-19. Об этом сообщает Информационный центр по коронавирусу в России.

Информационный центр по коронавирусу в России Статистика

Общее число погибших от этой болезни в регионе составило 47 человек. За последние сутки выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом.

Всего за весь период пандемии в Ярославской области заразились 8874 человека, выздоровели 8218.