Ростов-на-Дону, 5 октября, 2020, 10:28 — ИА Регнум. Народный военно-исторический комплекс «Самбекские высоты», распахнувший двери в Неклиновском районе Ростовской области 30 августа, стал платным. Об этом сообщил руководитель поискового объединения «Миус фронт» Андрей Кудряков.

Иван Шилов ИА REGNUM Память о Великой Победе

«Лично я категорически против! Народный музей Великой Отечественной войны на Самбекских высотах начал брать деньги. И не только за посещение экспозиции, созданной силами ветеранов, поисковых отрядов и семей погибших на Миусе солдат, но и за вход на территорию музея. А этот факт вообще вызывает возмущение! <…> Неужели семьи павших за нашу землю бойцов должны платить деньги, чтобы положить цветы к могилам?» — написал Кудряков на своей странице в Facebook. «Моё мнение: народный музей, построенный на народные деньги, просто обязан быть бесплатным, и пребывание на прилегающей территории должно быть абсолютно бесплатным. Иначе это не народный музей, а что-то другое. Это, если хотите, то же самое, что брать деньги за посещение православного храма. Недопустимо и стыдно», — считает поисковик.

ИА REGNUM напоминает, что крупнейший на Дону музей Великой Отечественной войны был построен в Неклиновском районе по инициативе ветеранов в память о бойцах, павших в кровопролитных сражениях. По мнению президента России Владимира Путина, военно-исторический комплекс «Самбекские высоты» будет содействовать сбережению исторической памяти. В церемонии открытия приняли участие министр культуры России Ольга Любимова, руководители российских регионов, фронтовики, военнослужащие, поисковые отряды, молодёжь.