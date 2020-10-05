Магас, 5 октября, 2020, 10:27 — ИА Регнум. Власти Ингушетии обеспокоены плохой собираемостью налогов. За текущий год не выплачено налогов различными структурами и бизнесом на сумму свыше 1 млрд рублей. Такая информация прозвучала в ходе совещания под председательством главы региона Махмуда-Али Калиматова, на котором был обсужден вопрос о собираемости налогов, штрафов и иных платежей, поступающих в бюджет Ингушетии.

stevepb Налоги

По итогам десяти месяцев 2020 года, в частности, бюджетные учреждения задолжали по налогам 869 млн рублей, в том числе по страховым взносам — 639 млн рублей, по налогу на имущество организаций — 230 млн рублей. Руководителям предприятий направлены уведомления с указанием конкретных сотрудников, которые имеют долги на общую сумму более 116 млн рублей. Таких лиц всего выявлено более 19,5 тыс. человек.

Между тем имеется еще большой объем недоплаченных штрафов в сфере правонарушений, совершенных водителями автотранспортных средств, по экологическим нарушениям, «беспрецедентно низкая собираемость налогов на добычу полезных ископаемых, земельного и имущественного налогов».

Глава Ингушетии потребовал от органов власти усилить работу по оплате задолженностей с ежемесячным отчетом лично ему о динамике поступлений налогов, штрафов и иных сумм принудительного взыскания. По словам Калиматова, бизнесмены и руководство организаций, а также лица, которые не платят за аренду земель и другие налоги и штрафы, по сути, «лишают бюджет республики поступлений и буквально обкрадывают население».

«Бизнесмены, которые владеют квартирами за пределами Ингушетии, там оформляют их по закону, но почему-то считают возможным поступать иначе по отношению к республике, вести себя безалаберно и неуважительно к своему родному дому. Налоги — это вклад каждого предпринимателя в республику, в возможность нам выйти, наконец, из долговой ямы», — заявил глава Ингушетии.

Напомним, на 1 сентября 2020 года госдолг Ингушетии составил 2 458 774 тыс. рублей. По сравнению с началом года он снизился на 64%.