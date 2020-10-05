Кострома, 5 октября, 2020, 10:25 — ИА Регнум. До 2025 года в Костроме из аварийных домов расселят более 2 тысяч человек. Об этих планах сообщает администрация Костромской области.

Наталья Диева ИА REGNUM Дом в Костроме

Улучшить жилищные условия обитателей 110 многоквартирных домов, находящихся в аварийном состоянии, планируется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Строительство первого дома для участников программы переселения начнётся в ближайшее время. Сейчас подрядчик огораживает территорию объекта, готовит места для проживания рабочих и выполняет планировку участка.

Постройку дома на 64 квартиры завершат в декабре 2021 года. Места в нём получит 101 человек. Стоимость проекта составляет 99,5 млн рублей.