Москва, 5 октября, 2020, 10:24 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 30 ноября 2020 года приступит к слушаниям иска Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков имени Героя Советского союза А. К. Серова, которое подведомственно Минобороны России. Ответчиком в споре на сумму более 0,51 млрд рублей выступает ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут», передаёт ИА REGNUM.

Adrian Як-130

Исковое заявление поступило в суд 22 сентября, а 29 сентября его приняла к производству судья Чекмарева. Минобороны РФ в спор приглашено третьим лицом.

В деле речь идёт «о взыскании ущерба», а заявленная сумма претензий составляет 514 167 744 рубля. Подробности дела пока не известны.

В июне 2020 года также Минобороны РФ пыталось взыскать с «Иркута» небольшую неустойку по контракту на поставку учебного компьютерного класса теоретической подготовки инженерно-технического состава на самолёт Як-130 с вводом в эксплуатацию, но суд отклонил претензии.

Напомним, корпорация изготавливает и поставляет для военных учреждений учебно-боевые самолёты.