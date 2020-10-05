Глава нацполиции Украины выступил за легализацию проституции
Киев, 5 октября, 2020, 10:30 — ИА Регнум. Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко выступает за легализацию проституции, но против легализации оружия и наркотиков. Об этом он рассказал 5 октября в интервью «РБК-Украина».
По его словам, проституцию можно узаконить, если государство «сможет освоить и законодательно определить правила игры на этом рынке».
Что касается оружия, то, по мнению чиновника, для начала следует завершить войну в Донбассе и навести порядок с оружием, которое уже есть на руках у населения.
Он также отметил, что легализация медицинской марихуаны может спровоцировать злоупотребления со стороны фармацевтических компаний.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко допустил возможность проведения референдума по вопросу легализации проституции.