Киев, 5 октября, 2020, 10:30 — ИА Регнум. Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко выступает за легализацию проституции, но против легализации оружия и наркотиков. Об этом он рассказал 5 октября в интервью «РБК-Украина».

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По его словам, проституцию можно узаконить, если государство «сможет освоить и законодательно определить правила игры на этом рынке».

Что касается оружия, то, по мнению чиновника, для начала следует завершить войну в Донбассе и навести порядок с оружием, которое уже есть на руках у населения.

«Количество оружия, которое изымается полицией еженедельно, впечатляет», — рассказал Клименко.

Он также отметил, что легализация медицинской марихуаны может спровоцировать злоупотребления со стороны фармацевтических компаний.

«Любая легализация [марихуаны] даст возможность медицинским корпорациям под этой маркой сделать определённые вещи или определённые действия, которые потом отразятся на наших детях», — считает глава нацполиции Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко допустил возможность проведения референдума по вопросу легализации проституции.