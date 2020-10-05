Ярославль, 5 октября, 2020, 10:19 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов обратился к жителям региона. В своём обращении он призвал руководителей предприятий области перевести «возможное количество» работников на удалённый формат работы.

Дмитрий Миронов

«Сейчас мы входим в непростой эпидемиологический период. Помимо коронавирусной инфекции начинается сезонный рост простудных заболеваний. Я прошу вас отнестись к своему здоровью и здоровью своих близких максимально ответственно. Напоминаю о действующих на территории региона мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции. Во-первых, людям старше 65 лет будет лучше оставаться дома. Работодателей прошу следовать рекомендациям Роспотребнадзора и перевести возможное количество сотрудников на удаленную работу».

Отдельно Дмитрий Миронов обратил внимание жителей области на необходимость соблюдать масочный режим. Существующую ситуацию он назвал «хрупким балансом», но анонсировал ужесточении ограничительных мер в случае её ухудшения.

«Отдельно нужно сказать про масочный режим. Это не прихоть, а острая необходимость. Маски позволяют недиагностированному или бессимптомно болеющему человеку не передавать вирус дальше, сохраняют здоровье окружающих. Сейчас важно сохранить тот хрупкий баланс, которого нам вместе удалось достичь. Если ситуация продолжит ухудшаться — жесткие меры будут неизбежны. Поэтому прошу вас проявить и выдержку, и сознательность».

В первые дни октября в Ярославской области фиксировался небольшой рост числа официально выявленных случаев заражения коронавирусов, 3 и 4 октября этот показатель составил 60 человек в день.