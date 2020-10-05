Барнаул, 5 октября, 2020, 10:11 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. Судя по данным оперативного штаба на 5 октября, за прошедшие выходные в регионе произошло 27 смертей носителей SARS-CoV-2. Общее число жертв составляет уже 529 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Вспышка ОРВИ

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Также среди носителей SARS-CoV-2 отмечен взрывной рост числа больных внебольничной пневмонией (4618 пациентов, +92 за прошедшие выходные дни) и ОРВИ (4180 пациентов, +215 за прошедшие выходные дни).

Тяжелобольных — 251 человек (+45 пациентов за выходные дни). На ИВЛ находятся 77 человек (минус 12 за прошедшие выходные дни).

С начала учебного года коронавирус выявлен у 107 детей до 17 лет включительно (+26 за прошедшие выходные дни). Общее количество выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет 14 334 человека (+312 за прошедшие выходные дни). За весь период в крае выздоровели 12 416 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце прошлой недели стало известно о новой вспышке коронавируса в Алтайской краевой больнице скорой медпомощи. 1 октября ушел из жизни заведующий травматологическим отделением краевой больницы скорой помощи Игорь Деев, у которого ранее был подтверждён SARS-CoV-2.