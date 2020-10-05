Ярославль, 5 октября, 2020, 09:58 — ИА Регнум. Избранный в Госдуму России от Ярославской области Андрей Коваленко сообщил об уходе с поста председателя профсоюза Континентальной Хоккейной Лиги. Об этом сообщает портал Russia-hockey.

Yarregion.ru Андрей Коваленко

Коваленко победил на дополнительных выборах по 194-му избирательному округу. Депутат Госдумы не может совмещать депутатскую деятельность с работой в других организациях. Ранее он уже написал заявление о сложении полномочий депутата Ярославской областной думы.

Исполнять обязанности председателя профсоюза КХЛ будет Виктор Макаров.