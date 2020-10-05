Омск, 5 октября, 2020, 08:24 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Александр Бурков 4 октября при подготовке к мероприятию сделал тест на коронавирус, результат оказался положительным. Об этом Бурков сообщил 5 октября в своём инстаграме.

Скриншот со страницы Александра Буркова, instagram.com Александр Бурков сообщил о положительном тесте на коронавирус

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По словам губернатора, он чувствует себя хорошо, симптомов нет.

«К сожалению, придётся уйти в режим самоизоляции и работать дистанционно», — подчеркнул Бурков, добавив, что придётся отложить участие во всех мероприятиях.

Он отметил, что неукоснительно соблюдает все рекомендации медиков, и попросил жителей региона соблюдать требования санитарных норм.

Напомним, в Омской области по состоянию на 4 октября выявлено 11 410 носителей коронавируса. 9456 человек выздоровели, 316 пациентов с коронавирусом скончались.