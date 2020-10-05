Уфа, 5 октября, 2020, 08:11 — ИА Регнум. Закон о «тихом часе» вступил в силу в Башкирии. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Тишина (Не болтай! Советский плакат)

По сообщению пресс-службы ведомства, в республике с 5 октября с 13 до 15 часов нельзя проводить шумные ремонтные работы. За нарушение данного закона предусмотрен штраф от одной до двух тысяч рублей. А юридические лица должны будут заплатить от десяти до пятнадцати тысяч рублей.

Данный закон не распространяется на новостройки в течение полутора лет после сдачи дома, поскольку в новых домах все делают ремонт и в большинстве своем его делают не сами жильцы, а наемные рабочие.

Председатель Государственного собрания Башкирии Константин Толкачев надеется, что местные жители отнесутся к принятым правилам сознательно и до штрафов дело доходить не будет.

По его словам, нужно уважать соседей и соблюдать законы. Он также отметил, что, по его мнению, это один из самых резонансных законов, принятых госсобранием в последнее время.

Толкачев сообщил, что принять его просили в основном избиратели-родители маленьких деток, спать которым мешают строительные работы. Данный вопрос выносился на обсуждение в сети интернет. В результате победу одержали сторонники данной инициативы, поэтому закон был принят. А поскольку данная норма является новой и необычной, то за ее исполнением будут особо следить и оценивать. Депутаты будут прислушиваться к мнению местных жителей и, если в этом будет необходимость, то в закон будут внесены изменения.