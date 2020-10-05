Токио, 5 октября, 2020, 07:11 — ИА Регнум. Правительство Японии направило протест Китаю по дипломатическим каналам в связи с созданием КНР официального интернет-сайта об островах Сенкаку (Дяоюйдао), где декларируется их китайская принадлежность. Об этом генеральный секретарь правительства страны Кацунобу Като 5 октября сообщил в ходе регулярной пресс-конференции.

NASA-Johnson Space Center Спорные острова в Южно-Китайском море

«По дипломатическим каналам нами был направлен протест и требование удалить сайт», — сказал Като. По его словам, спорные острова принадлежат Японии «исторически и по нормам международного права».

Напомним, что острова Дяоюйдао являются архипелагом в Восточно-Китайском море, принадлежность которого оспаривается Японией, Китаем и Тайванем. Фактически острова находятся под контролем Японии.

В цифровом музее островов, открытом Китаем по адресу http://www.diaoyudao.org.cn/, демонстрируются исторические фотографии, видеофайлы, исторические документы, юридические документы, новости, академические работы и прочие материалы, посвящённые островам.

В настоящее время музей доступен только на китайской языке, однако сервис вскоре будет доступен на английском, японском, французском и других языках.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай запустил цифровой музей островов Дяоюйдао (яп. Сенкаку) на специальном вебсайте.