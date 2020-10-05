Москва, 5 октября, 2020, 04:00 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 9 декабря 2020 года начнёт рассмотрение многомиллионного иска Минобороны России к подмосковной компании «Тегрус», которая работает в сфере специальной почтовой связи, а также занимается поставкой офисной техники госзаказчикам. Претензии превышают 13 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

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Иск поступил 21 сентября, а 29 сентября его приняла к производству судья Мищенко. Министерство требует с ответчика 13 355 391,95 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, «Тегрус» учреждено в июне 2013 года в Красногорске (правопредшественник — компания «МП24»). Владелец фирма с 140 сотрудниками — Елена Белозерова. Директор с 2016 года — Максим Блохин.

По открытым данным, «Тегрус» была поставщиком в 245 госконтрактах на сумму 9,315 млрд рублей.

В декабре 2019 года Минобороны РФ уже взыскивало неустойку с исполнителя по госконтракту на поставку «средств вычислительной техники (ноутбуки, рабочие, графические и мультимедийные станции, плоттеры и программное обеспечение) и периферийного оборудования, в том числе со спецпроверкой и специсследованиями». Изначально размер иска превышал 17,4 млн рублей, но в ходе слушаний был уточнён. В итоге с компании взыскали 3,1 млн рублей неустойки.