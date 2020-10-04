Бишкек, 4 октября, 2020, 20:43 — ИА Регнум. Наблюдатели от Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) признали выборы в парламент Киргизии состоявшимися. Об этом 4 октября сообщает РИА Новости.

Kenesh.kg Выборы. Киргизия

«Миссия ПА ОДКБ приняла итоговое заключение. Выборы признаны состоявшимися», — заявил глава миссии наблюдателей от ПА ОДКБ Константин Затулин.

Также сообщается, что международные наблюдатели не выявили жалоб на качество подготовки списков избирателей, процедуру выдачи избирательных бюллетеней и порядок голосования.

Как сообщалоИА REGNUM, 4 октября в Киргизии прошли выборы в парламент республики. За 120 мест в парламенте борются кандидаты от 16 политических партий. За ходом голосования в республике следили 277 международных наблюдателей из 43 стран.

Расклад мест в парламенте Киргизии выглядит так:

«Биримдик» — 46 мест;

«Мекеним Кыргызстан» — 45;

«Кыргызстан» — 16.

«Бутун Кыргызстан» — 13.

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