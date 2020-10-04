Бишкек, 4 октября, 2020, 20:24 — ИА Регнум. Партия «Мекенчил» не удержалась среди победителей. По результатам подсчета 94,4% бюллетеней семипроцентный порог преодолевают лишь четыре партии, передает ИА REGNUM.

Kenesh.kg
Голосование. Киргизия

Свежие данные ЦИК выглядят так:

  • «Биримдик» — 24,45%;
  • «Мекеним Кыргызстан» — 23,95%;
  • «Бутун Кыргызстан» — 7,09%;
  • «Кыргызстан» — 8,78%.

Партия «Мекенчил» получила 6,86%. Для попадания в парламент ей не хватило менее 1000 голосов. «Против всех» проголосовали 1,79%. избирателей. пришедших на участки.

Таким образом, обновленный предварительный расклад мест в парламенте Киргизии выглядит так:

  • «Биримдик» — 46 мест;
  • «Мекеним Кыргызстан» — 45;
  • «Кыргызстан» — 16.
  • «Бутун Кыргызстан» — 13;