Выборы в Киргизии: Одна из партий выпала из списка победителей
Бишкек, 4 октября, 2020, 20:24 — ИА Регнум. Партия «Мекенчил» не удержалась среди победителей. По результатам подсчета 94,4% бюллетеней семипроцентный порог преодолевают лишь четыре партии, передает ИА REGNUM.
Kenesh.kg
Голосование. Киргизия
Свежие данные ЦИК выглядят так:
- «Биримдик» — 24,45%;
- «Мекеним Кыргызстан» — 23,95%;
- «Бутун Кыргызстан» — 7,09%;
- «Кыргызстан» — 8,78%.
Партия «Мекенчил» получила 6,86%. Для попадания в парламент ей не хватило менее 1000 голосов. «Против всех» проголосовали 1,79%. избирателей. пришедших на участки.
Таким образом, обновленный предварительный расклад мест в парламенте Киргизии выглядит так:
- «Биримдик» — 46 мест;
- «Мекеним Кыргызстан» — 45;
- «Кыргызстан» — 16.
- «Бутун Кыргызстан» — 13;