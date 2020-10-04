Бишкек, 4 октября, 2020, 20:00 — ИА Регнум. В следующем созыве парламента Киргизии будут заседать представители пяти партий, победивших на завершившихся сегодня, 4 октября, выборах, передает ИА REGNUM.

Gov.kg На избирательном участке. Киргизия

Партия власти «Биримдик» должна получить 41 мандат, «Мекеним Кыргызстан» — 40 мандатов, «Кыргызстан» — 15, «Мекенчил» — 12, «Бутун Кыргызстан» — 12 мандатов. Всего в киргизском парламенте заседает 120 депутатов.

Указанные цифры предварительные и при подведении окончательных итогов могут измениться.

В ЦИК поступило 108 жалоб на нарушения. Ряд проигравших партий утверждают, что выборы прошли нечестно, и заявляют о намерении провести акции протеста.