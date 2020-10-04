Минск, 4 октября, 2020, 19:59 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава Армении Армен Саркисян провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом 4 октября сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

President.gov.by Армен Саркисян и Александр Лукашенко. 2019

В сообщении отмечается, что о ситуации в Нагорном Карабахе Саркисян проинформировал белорусского лидера подробно. Кроме того, президенты двух стран обсудили социально-экономическую, политическую ситуацию и в Белоруссии, и в Армении.

Как передавало ИА REGNUM, 4 октября главы МИД РФ и Армении Сергей Лавров и Зограб Мнацаканян провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы, связанные с поиском выхода из сложившейся в зоне нагорно-карабахского конфликта ситуации.

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