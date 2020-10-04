Вашингтон, 4 октября, 2020, 19:40 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может быть выписан из больницы 5 октября, после чего вернется в Белый дом, где продолжит лечение. Об этом 4 октября заявил врач американского лидера Брайан Гарибальди.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Если Трамп будет чувствовать себя так же, как сегодня, то мы надеемся, что можем планировать выписать его уже завтра (5 октября), и он вернется в Белый дом, где продолжит курс своего лечения», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, Трамп был помещен в военно-медицинский центр Уолтера Рида. Команда медиков и личный врач Трампа Шон Конли с осторожным оптимизмом оценивают состояние здоровья главы государства. Президент принимает препарат «Ремдесивир», никакой осложнений у него нет.

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