Баку, 4 октября, 2020, 18:33 — ИА Регнум. Вооруженные силы Азербайджана готовы прекратить огонь в Нагорно-Карабахской Республике (НКР), если Армения предложит повестку вывода войск из НКР. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

«Наше условие для прекращения огня состоит в том, что Армения должна предложить временную повестку вывода войск с оккупированных азербайджанских территорий в Нагорном Карабахе», — сказал он в интервью телеканалу «Аль-Арабия».

Как сообщало ИА REGNUM, в Карабахе с 27 сентября продолжаются интенсивные бои. Турция открыто поддерживает Азербайджан и отправляет в зону боёв боевиков террористических группировок с Ближнего Востока.

Ранее в пресс-службе министерства иностранных дел Армении заявили, что Ереван предпримет все меры, необходимые для предотвращения военных преступлений Азербайджана и Турции в Нагорном Карабахе.