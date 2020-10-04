Бишкек, 4 октября, 2020, 17:50 — ИА Регнум. В Киргизии по итогам выборов в законодательный орган нового созыва 7-процентный барьер преодолевают три партии. Об этом 4 октября сообщает ЦИК республики.

President.kg Избирательный участок. Киргизия

Отмечается, что речь идет о партиях «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября в Киргизии прошли выборы в парламент республики. За 120 мест в парламенте борются кандидаты от 16 политических партий. За ходом голосования в республике следят 277 международных наблюдателей из 43 стран.

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