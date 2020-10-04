Пенза, 4 октября, 2020, 17:05 — ИА Регнум. В Никольском районе Пензенской области потерпел крушение легкомоторный самолет. Об этом 4 октября сообщает региональное управление МЧС.

Легкомоторный самолёт

ЧП произошло между с. Столыпино и с.Маис.

«В лесном массиве совершил падение легкомоторный самолет, — говорится в сообщении. — В результате падения легкомоторного самолета, к сожалению, имеется пострадавший».

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 29 сентября в северо-восточной японской префектуре Мияги совершил аварийное приземление вертолет UH-60 Black Hawk ВВС Японии.

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