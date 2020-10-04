Ереван, 4 октября, 2020, 16:54 — ИА Регнум. Информация о том, что город Джебраил и несколько сел в Нагорном Карабахе взяли под свой контроль вооруженные силы (ВС) Азербайджана, не соответствует действительности. Об этом 4 октября сообщил официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян журналистам ТАСС.

vahemart Армянский мемориальный крест в Джебраиле

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«Данное заявление (азербайджанской стороны — прим. ИА REGNUM) является дезинформацией», — отметил Ованнисян.

Как передавало ИА REGNUM, 4 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев на странице в соцсети Twitter сообщил, что ВС Азербайджана взяли под свой контроль город Джебраил и несколько сел в Нагорном Карабахе.

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