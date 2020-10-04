Вашингтон, 4 октября, 2020, 16:12 — ИА Регнум. Группа по безопасности Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) установила, что следующий испытательный полёт корабля Starliner может не состояться до конца 2020 года. Об этом сообщает портал SpaceNews.

NASA Взлёт корабля Starliner при испытании системы аварийного спасения

Космический корабль Starliner разрабатывается компанией Boeing в рамках контракта NASA. Первый испытательный полёт корабля состоялся в декабре 2019 года. Планировалось, что в ходе этого полёта корабль достигнет Международной космической станции, однако эта операция была отменена из-за сбоя в работе бортового оборудования. Позже в Boeing сообщили, что следующий испытательный полёт корабля Starliner в беспилотном режиме может состояться в декабре 2020 года.

На заседании консультативной группы по аэрокосмической безопасности NASA Дональд Макэрлин отметил, что компании Boeing удалось достичь значительного прогресса в устранении выявленных замечаний к кораблю Starliner. При этом он усомнился, что запуск состоится в 2020 году, отметив, что пилотируемый модуль корабля готов к полёту примерно на 80%, а служебный модуль — на 90%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле совместная группа экспертов NASA и компании Boeing подготовила 80 рекомендаций по устранению недостатков корабля Starliner.