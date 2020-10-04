Москва, 4 октября, 2020, 12:01 — ИА Регнум. На сегодняшний день около 3% общеобразовательных учреждений в РФ находятся на карантине. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил замглавы Минпросвещения РФ Виктор Басюк.

Duma.gov.ru Виктор Басюк

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"Сегодня где-то примерно 3% школ от общего количества <…> находятся на карантине», — сказал Басюк.

Он также отметил, что около 50% школ и классов «закрыты на карантин по ОРВИ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что около 2% школьников находятся на карантине.