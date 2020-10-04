Курган, 4 октября, 2020, 10:38 — ИА Регнум. Губернатор Курганской области Вадим Шумков признался, что за два года руководства регионом ему окончательно не удалось преодолеть в земляках «упёртость и нежелание поверить, что можно и нужно самим, не ожидая чуда, сделать жизнь лучше». Об этом он написал в своём инстаграм-аккаунте.

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«Не скажу, что это были самые лёгкие годы в моей жизни. В чём-то сопоставимо с периодом, когда в молодости приходилось разгружать многотонные баржи за одну ночь. Отличие в том, что тогда нагрузки были сугубо физические, а сейчас родной Курган «позаботился» о том, чтобы сбалансировать их психоэмоциональным перегрузом. Конечно же, больше всего энергии расходуется на людей.», — сообщил Вадим Шумков.

Помимо этого, глава Зауралья посетовал на преодоление в земляках «тяги к бездействию и полаганию на авось».

В финале он традиционно признался в любви к жителям Зауралья и пожелал всем здоровья.