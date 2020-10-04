Москва, 4 октября, 2020, 10:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов космодрома «Байконур» с 65-летием со дня создания комплекса. Поздравление опубликовано на странице Роскосмоса в социальной сети Twitter.

Roscosmos.ru Президент России Владимир Путин обратился к сотрудникам и ветеранам космодрома Байконур, а также жителям города в связи с 65-летием комплекса Байконур.

Президент напомнил, что именно с «Байконура» был запущен первый искусственный спутник Земли, а также отправился в полёт первый космонавт Юрий Гагарин. Путин подчеркнул, что создание этого космодрома открыло новую космическую эру в истории человечества.

«Мы всегда будем помнить конструктов и учёных, военных и гражданских специалистов, инженеров и рабочих — тех, кто в сложнейших условиях строил и развивал этот поистине уникальный технический комплекс, участвовал в осуществлении масштабных пионерских проектов, ставших гордостью нашей космонавтики и всей страны», — добавил президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 октября космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили коллег и ветеранов отрасли с 63-летием со дня запуска первого искусственного спутника Земли.