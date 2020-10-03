Вашингтон, 3 октября, 2020, 23:08 — ИА Регнум. Обновление для Windows 10, исправляющее ошибку, связанную с возникновением уведомлений об отсутствии интернет-соединения, выпустила корпорация Microsoft. Об этом 3 октября сообщается на сайте WindowsLatest.com.

Windows 10

Проблема, которая мучила ряд пользователей, заключалась в том, что периодически на рабочем столе операционной системы возникало уведомление об отсутствии соединения с интернетом. Сообщение появлялось даже тогда, когда интернет стабильно работал.

Но не только само уведомление мешало пользователям. Оно мешало работе различных приложений, среди которых Microsoft Store и музыкальный сервис Spotify. Данные программы напрямую зависели от индикации наличия интернет-соединения на панели задач в Windows 10.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября стало известно, что компания Microsoft удалила из Windows 10 функцию, позволяющую совершать звонки с мобильных устройств, на которых с операционкой пытались работать отдельные энтузиасты.