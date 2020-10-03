Москва, 3 октября, 2020, 22:44 — ИА Регнум. Итоги матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом» подвел полузащитник «сине-бело-голубых» Александр Ерохин.

Vyacheslav Yevdokimov Александр Ерохин

«Вели 1:0, наверное, после забитого мяча нужно было увеличивать преимущество, дожимать, — сказал полузащитник «Зенита», слова которого приводит пресс-служба клуба. — Но, к сожалению, низко сели и получили несколько моментов в свои ворота, пропустили гол».

По его словам, игрокам «Зенита» нужно сделать правильные выводы и двигаться дальше.

Как передавало ИА REGNUM, 3 октября футболисты санкт-петербургского «Зенита» сыграли вничью с московским «Спартаком» в выездном матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

Читайте также: «Спартак» и «Зенит» сыграли вничью