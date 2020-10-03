Москва, 3 октября, 2020, 22:26 — ИА Регнум. Атомный ледокол проекта 22 220 «Арктика» 3 октября достиг в ходе испытаний Северного полюса, сообщили в пресс-службе Балтийского завода.

Hanko Атомный ледокол «Арктика «

«Будущий флагман отечественного атомного ледокольного флота атомоход «Арктика» проекта 22 220 под флагом Балтийского завода достиг Северного полюса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе испытаний он выполнил «программу максимум», достигнув Северного полюса. В ближайшее время ледокол прибудет в Мурманск, где пройдет подписание приемного акта.

Как сообщало ИА REGNUM, по высоте ледокол сравним с шестиэтажным домом, он достигает 170 метров в длину и 35 метров в ширину. «Арктика» оснащена ядерной энергоустановкой, мощность ледокола составляет около 50 МВт, он способен развивать скорость почти в 22 узла по чистой воде и прорубать почти трехметровую толщу льда. В условиях Крайнего Севера ледокол может работать до полугода.

Читайте также: Атомный ледокол «Арктика» отправится на ледовые испытания