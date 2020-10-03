Берлин, 3 октября, 2020, 21:24 — ИА Регнум. В германском Дессау-Рослау открылся памятник первому и единственному президенту СССР Михаилу Горбачёву. Об этом 3 октября передает RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Горбачёв

По словам обер-бургомистра города Петера Кураса, монумент был открыт «в память о политике, создавший условия для перестройки и гласности, которые затем позволили осуществиться мирной революции в ГДР».

Памятник, изображающий в полный рост шагающего Горбачёва, был создан благодаря инициативе бывшего главы Дессау-Рослау Ханса-Георга Отто.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября в Германии празднуют 30-летие объединения страны, когда в полночь 3 октября 1990 года Германская Демократическая Республика (ГДР) по договору об объединении Германии от 31 августа 1990 года, была включена в состав ФРГ.

Отметим, ранее Горбачёв призвал бороться с попытками оправдания политических репрессий в Советском Союзе.

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