Москва, 3 октября, 2020, 21:20 — ИА Регнум. Выключенный телефон можно отследить только в случае, если он оснащён специальными маячками. Об этом сообщил директор департамента цифровой экономики университета «Синергия» Роман Солдатенков 3 октября агентству «Прайм».

Смартфон

По словам специалиста, сам по себе отключенный смартфон не способен записывать или передавать какие-либо сигналы. Но дополнительное оборудование, которое встроено в корпус устройства, способно самостоятельно осуществлять работу, вне зависимости от того, выключен аппарат или нет.

Солдатенков посоветовал несколько способов, благодаря которым можно определить наличие «жучков» в телефоне. К примеру, выключенный гаджет можно поднести к аудиоколонке. Если в смартфоне есть инородное устройство, то колонка может начать фонить.

Другой признак наличие устройства слежения заключается в быстром разряживании аккумулятора. В случае, если маячок подключен к батарее телефона, то гаджет может разряжаться значительно быстрее.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов заявил, что пользователям смартфонов не стоит изменять настройки, которые связаны с системой безопасности устройства.