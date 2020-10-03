Москва, 3 октября, 2020, 20:47 — ИА Регнум. Росприроднадзор надеется, что виновные в экологической катастрофе в Камчатском крае будут привлечены к уголовной ответственности, заявила 3 октября глава ведомства Светлана Радионова.

NASA Камчатка. Вид из космоса

«Надеемся, что будут установлены все факты по этому происшествию. Надеюсь, что это поможет найти виновных и привлечь их к уголовной ответственности», — написала она в своем Instagram.

Она уточнила, что ситуация находится на особом контроле Росприроднадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Камчатки стали публиковать в социальных сетях кадры с пляжей недалеко от Петропавловска-Камчатского. На них видно, что в некоторых местах лежат мертвые осьминоги, морские ежи, морские котики, рыба. При этом ранее в данном районе был сильный шторм — волны достигали девяти метров, а ветер — 30 метров в секунду.

В камчатском минприроды заявили, что выброс морских животных связан с загрязнением прибрежных вод. Сообщалось о возможном сбросе льяльных вод или нефтепродуктов с проходящих судов. Следственный комитет начал проверку.