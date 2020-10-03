Париж, 3 октября, 2020, 20:56 — ИА Регнум. Мэр Парижа Анн Идальго в своем интервью журналу Le Parisien 3 октября заявила, что за время пандемии SARS-CoV-2 безработица в столице Франции «возросла на 20%».

Эрнст Нойшуль. Безработные. 1931

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На вопрос журналиста о том, почему мэр выступает против введения новых «антикоронавирусных» ограничений в Париже, Идальго ответила: «Экономические показатели внушают беспокойство… Безработица, которая всегда была низкой в Париже, возросла на 20%. И мы знаем, что дальше будет только сложнее».

По мнению Идальго, такая цифра является следствием запрета на пересечение международных границ.

«У нас очень мало иностранных туристов, более 50% отелей оказались пустыми этим летом. Экономический рост в Париже тут же остановился», — пояснила мэр.

Напомним, согласно оценке экспертов Национального института статистики и экономических исследований Франции, государственный долг Франции достиг 114% ВВП и составил 2638 млрд евро на конец июня 2020 года.