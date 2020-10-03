Трамп призвал Албанию открыть посольство в Иерусалиме
Вашингтон, 3 октября, 2020, 20:26 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп 2 октября обратился с открытым письмом к премьер-министру Албании Эди Раме.
Албанское новостное агентство Telegrafi приводит текст письма:
Также политик призвал Албанию выйти из инициированного Пекином формата сотрудничества 17+1, экономической программы, включающей Китай и 17 стран Юго-Восточной Европы, и приветствовал участие Албании в Инициативе трех морей — продвигаемой США альтернативе китайскому проекту.
Трамп поблагодарил албанского премьер-министра за поддержку заключенных в Вашингтоне соглашений о нормализации экономических отношений между самопровозглашенным Косово и Сербией и призвал Албанию последовать примеру косоваров и перенести посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.