Петропавловск-Камчатский, 3 октября, 2020, 20:01 — ИА Регнум. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов осмотрит Халактырский пляж и бухту Лагерную, где ранее обнаружили загрязнение воды. Об этом он написал в своем Instagram.

Minprir.kamgov.ru Владимир Солодов

По его словам, в настоящее время все ответственные службы занимаются изучением этого вопроса, ежедневно берутся пробы на анализ, однако «пока ситуация противоречивая».

«Я завтра с 07:30… со всеми ответственными поедем с осмотром всех основных точек: Халактырский пляж, затем бухта Лагерная, затем, в 12:00, мы снова вернёмся на Халактырку», — написал он.

Глава региона также пригласил присоединиться к поездке представителей СМИ, экологов и всех небезразличных людей, чтобы на месте обсудить сложившуюся ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее местные жители стали публиковать в социальных сетях кадры с пляжей недалеко от Петропавловска-Камчатского. На них видно, что в некоторых местах лежат мертвые осьминоги, морские ежи, морские котики, рыба. При этом ранее в данном районе был сильный шторм — волны достигали девяти метров, а ветер — 30 метров в секунду.

В камчатском минприроды заявили, что выброс морских животных связан с загрязнением прибрежных вод. Сообщалось о возможном сбросе льяльных вод или нефтепродуктов с проходящих судов.

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