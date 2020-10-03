Ницца, Франция, 3 октября, 2020, 19:45 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Жан Кастекс прибыл в департамент Приморские Альпы, где ранее в результате урагана «Алекс» пропали 18 человек и были повреждены около 100 домов. Об этом в субботу, 3 октября, сообщает France Info.

Florian DAVID Жан Кастекс

«Я приехал сюда, чтобы выразить солидарность всей нации с Приморскими Альпами», — заявил Кастекс, выступая в столице департамента городе Ницца.

«Вскоре правительство и президент Республики придадут урагану статус стихийного бедствия», — добавил премьер-министр и выразил свою обеспокоенность последствиями происшествия.

Напомним, в департаменте Приморские Альпы в результате урагана «Алекс» были разрушены около сотни домов.