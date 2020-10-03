Оренбург, 3 октября, 2020, 18:19 — ИА Регнум. В Оренбурге сегодня, 3 октября, сотоялся финальный матч Кубка России по баскетболу. Команде «Надежда» (Оренбружье) удалось сломить сопротивление курского «Динамо». Встреча завершилась со счётом 54:40.

Полина Хомутова Оренбургская «Надежда» получила Кубок России

Самым ценным игроком матча признана Анастасия Шилова (БК «Надежда»), набравшая 12 очков. Несмотря на неблагополучную эпидситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции, большое количество болельщиков пришло поддержать команду. На протяжении всего матча игроки чувствовали их поддержку. Стоит отметить, в СКК «Оренбуржье», на паркете которого проходила игра, пускали только посетителей, использующих средства индивидуальной защиты.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Динамо» Элен Шакирова отметила отличную защиту команды из Оренбуржья, а также посетовала на потерю основной разыгрывающей, которая во время матча получила 5 фолов. Именно это, по мнению тренера, нанесло значительный урон нападению «Динамо». Шакирова поблагодарила игроков «Надежды» за отличную игру и признала заслуженной победу оренбургской команды.

Главный тренер «Надежды» Марош Ковачик был рад получить Кубок России. Тренер подчеркнул, что вклад в победу внесли не только игроки, но и сотрудники администрации баскетбольного клуба.

Анастасия Шилова призналась, что за шесть лет, проведённых в клубе, ей наконец удалось выиграть Кубок России. Она также отметила увеличение нагрузки на игроков всех команд при изменившемся формате Кубка России.