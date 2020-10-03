Ереван, 3 октября, 2020, 17:30 — ИА Регнум. В командных пунктах вооруженных сил (ВС) Азербайджана находятся порядка 150 турецких высокопоставленных военных, которые руководят военными действиями в Нагорном Карабахе. Об этом 3 октября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем обращении к народу.

Msb.gov.tr Турецкие солдаты

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«Порядка 150 турецких высокопоставленных военных … руководят военными действиями», — отметил он, выступление которого показывали местные телеканалы.

Пашинян также со ссылкой на армянских военных добавил, что сирийские боевики и спецназовцы вооруженных сил Турции также участвуют в атаках в Нагорном Карабахе.

Как передавало ИА REGNUM, 3 октября в пресс-службе министерства иностранных дел Армении заявили, что Ереван предпримет все меры, необходимые для предотвращения военных преступлений Азербайджана и Турции в Нагорном Карабахе.

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