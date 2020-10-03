Москва, 3 октября, 2020, 16:37 — ИА Регнум. Министерство просвещения России не рассматривает вопрос о массовом переходе школ на дистанционную работу. Об этом 3 октября заявил замглавы ведомства Денис Грибов.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

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"Мы понимаем объективно, что никаких решений о переходе на дистанционный режим обучения нет. Только если возникает какой-то очаг заболевания, то определённое окружение переводится на самоизоляцию», — сказал он журналистам.

Он уточнил, что сейчас во многих российских школах начинаются каникулы. Чиновник выразил надежду, что в целом по стране ситуация изменится в положительную сторону.

Как передавало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о решении продлить осенние каникулы в столичных школах до двух недель с целью противодействия распространению коронавируса. Таким образом, московские школьники будут отдыхать с 5 по 18 октября.

Вопрос о том, чтобы перевести высшие учебные заведения в России на дистанционный формат, в настоящее время не рассматривается.

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