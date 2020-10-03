Анкара, 3 октября, 2020, 16:03 — ИА Регнум. В Сирии должны быть освобождены подконтрольные курдским формированиям регионы. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 3 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия водохранилища Рейханлы в приграничной с Сирией южной провинции Хатай.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

«Подконтрольные террористам регионы в Сирии должны быть освобождены, как было обещано, — сказал Эрдоган. — В противном случае Турция сама сделает это».

Глава государства также добавил, что пока у южных границ Турции не будет установлена полная стабильность, Анкара продолжит принимать «решительные меры».

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, поэтому ее деятельность на территории страны запрещена.

Как передавало ИА REGNUM, 26 сентября военные самолеты, принадлежащие военно-воздушным силам (ВВС) Турции, нанесли удары по позициям членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.

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