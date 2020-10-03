Киев, 3 октября, 2020, 16:32 — ИА Регнум. Бывшего президента Украины Петра Порошенко, инфицированного коронавирусом, госпитализировали в одно из лечебных учреждений Киева с двусторонним воспалением легких. Об этом сообщает 3 октября пресс-служба партии «Европейская солидарность» со ссылкой на супругу экс-президента Украины Марину Порошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

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Кроме того, по словам Марины Порошенко, коронавирусом также заразилась одна из их дочерей.

«Сегодня с COVID-19 борются мой муж и наша дочь. Петр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом. Несмотря на то, что у моего мужа двустороннее воспаление легких, он обладает сильной волей и демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко придерживается прописанного протокола лечения», — цитирует Марину Порошенко пресс-служба «ЕС».

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Напомним, о своем инфицировании коронавирусной инфекцией Петр Порошенко сообщил 29 сентября.