На Ямале за сутки выявлено 134 случая заражения коронавирусом
Салехард, 3 октября, 2020, 15:34 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявили 134 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает 3 октября региональный оперативный штаб.
Yanao.ru
В лаборатории по исследованию на коронавирус
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Из них 12 новых случаев зарегистрировано среди вахтовых рабочих из других регионов, в Ноябрьске — 31, в Салехард — 28, Лабытнанги — 14.
Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 133 случая.
Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 3 октября зарегистрировано 15 803 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 13 511 человек, 101 пациент с COVID-19 скончался.