Оренбург, 3 октября, 2020, 11:49 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 3 октября, выявлено 111 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Люди в масках

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После двухдневного статичного состояния суточный показатель вновь демонстрирует рост. Напомним, за сутки, по состоянию на 1 и 2 октября, в регионе выявляли по 109 случаев заражения.

Стоит отметить, что в регионе хороший показатель выписки пациентов из COVID-центров: на 2 октября (за сутки) выписаны 157 человек, на 3 октября — 150. Число выписки за день превышает суточный показатель выявленных случаев заражения коронавирусом.

С конца марта в Оренбуржье выявлено 13 183 носителя SARS-CoV-2. От последствий коронавирусной инфекции скончались 87 человек.