Пермь, 3 октября, 2020, 11:47 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки, по состоянию на 3 октября, скончались восемь пациентов, у которых положительный тест на коронавирус. В трех случаях причиной стала коронавирусная инфекция, в пяти — сопутствующие заболевания. Инфосводка представлена на портале permkrai.ru.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

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Стоит отметить, в регионе ежедневно фиксируют летальный исход пациентов, имевших диагноз COVID-19. Напомним, днем ранее скончались четыре человека.

С начала пандемии в Прикамье зарегистрировано 476 смертей пациентов с коронавирусной инфекцией: 188 — от сопутствующих заболеваний, 288 — от COVID-19.

Добавим, с конца марта в крае выявили более 10 тысяч носителей SARS-CoV-2.