Москва, 3 октября, 2020, 10:50 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил руководство Федеративной Республики Германии с Днём германского единства. Поздравительная телеграмма опубликована сегодня, 3 октября, на официальном сайте президента России.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В телеграмме Путина на имя президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, а также канцлера Ангелы Меркель сказано, что объединение Германии в 1990 году стало важным событием в истории Европы.

Кроме того, Путин подтвердил неизменную готовность России к диалогу и взаимодействию с германскими партнерами по всем актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

Напомним, что сегодня в Германии отмечается национальный праздник — День Германского единства. Праздник отмечается в честь вхождения Германской Демократической Республики в состав Федеративной Республики Германия. Учреждён праздник был ещё в 1954 году в ФРГ.