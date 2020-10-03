Челябинск, 3 октября, 2020, 10:24 — ИА Регнум. В Челябинской области за 2 октября скончались ещё пятеро пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Дарья Драй ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

Женщина 66 лет и 80-летний мужчина умерли от COVID-19. А ещё трое ушли по другим причинам. Среди них двое 73-летних мужчин и 81-летняя женщина.

С начала пандемии от ковида в регионе умер 131 человек. Ещё 366 скончались по другим причинам.