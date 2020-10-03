Киев, 3 октября, 2020, 11:01 — ИА Регнум. Бюджет Украины за годы ареста акций компании «Мотор Сич» недополучил порядка 3,5 млрд гривен налоговых отчислений, а сама компания недополучила 14 млрд гривен ($500 млн) прибыли. К такому выводу пришел член правления украинско-китайского инвестиционного клуба Андрей Пилипенко в своем блоге, опубликованном на сайте delo.ua.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Пилипенко отметил, что за 3,5 млрд гривен налоговых отчислений от компании «Мотор Сич» Украина могла бы приобрести семнадцать новейших французских кораблей с системами вооружения, 26 самых современных на Украине танков «Оплот», более 23 вертолетов Н-125, а также более сотни новейших бронетранспортеров БТР-4. Он также подчеркнул, что в результате отсутствия поступлений в бюджет Украины от компании «Мотор Сич» произошел реальный подрыв обороноспособности страны.

Читайте также: «Мотор Сич» между Китаем и США: Украина «допродавалась»…

Напомним, акции украинской компании «Мотор Сич» были арестованы по решению суда в 2017 году после того, как контрольный пакет акций перешел к китайским компаниям.